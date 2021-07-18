رئيس هيئة الاستثمار العسكري يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى وفندق ببنغازي

وضع رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان أبوعائشة، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى وفندق، وبحضور العديد من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة العربية الليبية، وذلك تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وبحسب إيجاز صحفي للهيئة، فإن “الشركة التي تم التعاقد معها لإنشاء المشروع هي شركة زهرة النرجس لتنفيذ هذا المشروع وهذه الشركة شركة (إماراتية ليبية) ويتكون المستشفى من ثلاثة طوابق تسع لعدد (200) سرير والفندق بمواصفات 5 نجوم وهذا المشروع سوف يُقام على أرضية معسكر 17 فبراير، المعسكر الذي كان أحد معاقل المجموعات الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادًا قبل أن تأتي القوات العربية الليبية وتضحيات منتسبيها ومتطوعيها وشعبها حيث اقتلعت هذه المجموعات من جذورها وها نحن الآن نثبت للكل أن القيادة العامة هي الأقرب للمواطن من غيرها، وعلى استعداد تام لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم في أسرع وقت ممكن”.

ومن جانبه أكد اللواء رمضان أبو عائشة أن الأمر لا يقتصر على وضع حجر الأساس فقط بل البدء في التنفيذ أيضًا، مهنئاً ا لقائد العام المشير خليفة حفتر والشعب الليبي بحلول عيد الأضحى المباركة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

