المجلس الرئاسي: نؤكد على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانية

أصدر المجلس الرئاسي بيانا لإعلان موقفه من اعتماد الميزانية العامة للدولة 2021.

وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بقلق شديد جولات النقاش بين (اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة المالية لحكومة الوحدة الوطنية بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021 ، وذلك للوصول إلى توافق يؤدي لاعتمادها وفقا للتشريعات المالية النافذة “.

واستطرد البيان:” يؤكد المجلس في هذا الصدد على المجتمعين بضرورة تحمل مسئولياتهم أمام الشعب الليبي، وخاصة أن نصف السنة المالية قد انقضى، الأمر الذي يجعلنا نؤكد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتمادها للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بالإيفاء بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم وخاصة

الأساسية منها، وفقا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020 “.