مصرف الجمهورية يُوزّع سيولة بقيمة 2000 دينار في صبراتة

باشر مصرف الجمهورية فرع صبراتة “الآثار”، توزيع السيولة النقدية على المواطنين بقيمة 2000 دينار، بعد إدراج مرتبات الزبائن في حساباتهم لشهري يونيو ويوليو.

وفي إطار تحسين بيئة العمل، خصص المصرف خمس نوافذ للرجال وثلاث نوافذ للنساء، بغرض تسريع الأداء وتسليم المبالغ إلى مستحقيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما شدد المصرف على زبائنه بضرورة الحرص على الإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا، فيما تقوم مديرية الأمن في المدينة بتأمين الدخول والخروج لزبائن المصرف بطريقة مُنظّمة.

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