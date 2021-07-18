العفو الدولية: موافقة البرلمان الإيطالي على إعادة تمويل “خفر السواحل الليبي” يوم أسود

أكد الناطق باسم منظمة العفو الدولية ريكاردو نوري في إيطاليا، أن جميع العواصم الأوروبية بما فيها روما، على دراية تامة بالأهوال والانتهاكات التي تحدث في مراكز الاحتجاز بغرب ليبيا.

ووصف نوري، في حوار لصحيفة “globalist” الإيطالية، يوم 15 يوليو الجاري الذي قرر فيه مجلس النواب الإيطالي إعادة تمويل ما وصفه بـ”المخلوق الشرير لإيطاليا” خفر السواحل الليبي، بالأسود.

واعتبر أن موافقة البرلمان الإيطالي على إعادة تمويل خفر السواحل الليبي إقرار وموافقة على الاستمرار في التواطؤ والتغاضي عن الجرائم التي تتم ضد المهاجرين بموجب القانون الدولي، قائلا: “الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاتجاه لم يكن لديهم الشجاعة السياسية والأمانة الفكرية لشرح الأسباب الحقيقية لإعادة التمويل”.

ورأى أن الغالبية التي وافقت على إعادة التمويل تحاول الحفاظ على المصلحة الجيوستراتيجية في ليبيا على حساب الحقوق، باستثناء القلة التي يحركها الالتزام بحقوق الإنسان، في إشارة إلى البرلمانيين الذين قدموا اقتراحًا ضد إعادة التمويل، لكن تم رفضه بعد ذلك.

وأشار إلى اعتراض خفر السواحل الليبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وإعادة 15 ألف مهاجر وطالب لجوء في البحر، قائلا: “من المقدر أنه بحلول نهاية عام 2021م سيتضاعف عددهم”.

وأفاد بأن خفر السواحل الليبي، الذي يعتبره اختراعا إيطاليا شريرا، سيواصل انتهاكاته واعتراض آلاف المهاجرين، والتسبب في غرقهم، بالإضافة إلى إطلاق النيران بين الحين والآخر على قوارب الصيد وسفن الإنقاذ الإيطالية.

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