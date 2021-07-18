مصادر: الكبير والمشري يسعيان لصرف تعويضات الشركات التركية دون اشتراط معاودة العمل

أكدت مصادر مطلعة أن محافظ المصرف المركزي المُقال من مجلس النواب الصديق الكبير، يسعى منذ فترة لفتح ملف تعويضات الشركات التركية دون حتى الاشتراط عليها معاودة العمل مقابل دفعات تعويضات متتالية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، وأن رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” والقيادي في تنظيم الإخوان خالد المشري، يساعد الكبير بالتدخل في هذا الملف لتمرير الميزانية بأي شكل كان لتعويض تركيا.

فيما كشف مصدر آخر داخل مطار معيتيقة مطلع على سير حركة الطيران داخله، أن تركيا “تقوم بعملية تمويه تظهر بها للمجتمع الدولي أنها تقوم بإبدال المرتزقة بنفس العدد، إلا أن الطائرات التي تحط من أنقرة لمطار معيتيقة تحمل دائما أعدادا أكبر، وعتادا أكثر يذهب إلى معسكرات المليشيات”.

وذكر أن آخر دفعة غادرت ليبيا كانت طائرة تقل حوالي 130 مرتزقا سوريا، إلا أن الطائرة التي حطت في اليوم الثاني آتية من أنقرة كانت تقل أكثر من 250 مرتزقا سوريا، مبينا أن الشهر الماضي استقبل المطار أكثر من 5 رحلات آتية من تركيا تحمل مرتزقة وعتادا.

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