البكوش: القانون يخول الحكومة بصرف ميزانية على أساس ميزانية العام الماضي

ليبيا – زعم المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر يسيطر على مجلس النواب، لذلك لا يستطيع رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح القيام بأي أمر قبل أن يرضى عن ذلك حفتر، بحسب زعمه.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن عقيلة صالح يحاول تعزيز موقفه الهش داخل مجلس النواب، متهمًا إياه باستخدام الإجراءات أو العراقيل الإجرائية لتعطيل الميزانية من خلال دفعها من لجنة إلى أخرى.

ولفت إلى أن ما يقوم به عقيلة صالح هو تعبير عن ضعف ومحاولة لعرقلة العملية السياسية لا أكثر ولا أقل، لمحاولة الحصول على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، معتبرًا أن القانون يخول حكومة الوحدة الوطنية بصرف ميزانية على أساس ميزانية العام الماضي.

أما بشأن إجراء الانتخابات في موعدها فعلق مؤكدًا على أن الحكومة ليس في يدها أدوات لتعطيل الانتخابات إلا إذا تجرأ عبد الحميد الدبيبة ومنع تمويل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن من يستطيع تعطيل الانتخابات هم ملتقى الحوار السياسي ومجلسا النواب والدولة، وهذه هي الإشكالية، بحسب قوله.

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