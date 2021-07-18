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لاعب الجودو علي النائلي يتوجه لطوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

غادر لاعب الجودو علي النائلي مطار معيتيقة اليوم الأحد متوجها إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق هناك بعد أيام.

وقالت اللجنة الأوليمبية الليبية في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن النائلي توجه صحبة مدربه الكابتن زكريا الأسود إلى مدينة إسطنبول ومنها إلى طوكيو.

وأشارت إلى أن النائلي اختتم معسكر الإعداد في مدينة تونس حيث سيشارك في منافسات الجودو “وزن 100 + ك ج”.

يذكر أن اللاعب الليبي ترشح لهذه النهائيات بعد أن جاء اسمه ضمن القائمة التي أصدرها الاتحاد الدولي للجودو.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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