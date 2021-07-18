قفزة جديدة في إصابات «كورونا».. وطرابلس في الصدارة

سجلت إصابات فيروس «كورونا» المستجد قفزة جديدة، مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 4061 حالة جديدة أمس السبت، مقابل 2866 إصابة سجلها المركز يوم الجمعة ، في أعلى حصيلة سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة في مارس 2020.

وحسب آخر إحصائية رسمية، كانت طرابلس في صدارة المناطق التي سجلت إصابات جديدة بواقع 1540 حالة موجبة، وتلتها مصراتة بـ 600 إصابة، والزاوية المركز 445 إصابة. وبلغت أعداد الإصابات في زليتن 273 حالة موجبة، والزاوية الغرب 143 حالة جديدة، وبني وليد 128 حالة جديدة.

ومع تسجيل إصابات جديدة اليوم، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للحالات الموجبة بالوباء في ليبيا منذ بداية الجائحة إلى 217 ألفا و434 حالة بينها 31 ألفا و396 نشطة، و182 ألفا و785 شفاء، و3253 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 459 ألفا و84 شخصا.

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