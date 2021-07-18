مواصلة أعمال لجنة التوافقات بعد عطلة عيد الأضحى

اتفق أعضاء لجنة التوافقات الـمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، والتي من المفترض أن يتوصلوا من خلاله إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد نظمت الجمعة اجتماعا افتراضيا للجنة التوافقات من أجل مواصلة الجهود الرامية لإيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

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