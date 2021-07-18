حملة استثنائية للتطعيم ضد كورونا في مدينة الخمس

انطلقت الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة الخمس، صباح الأحد، ضمن مبادرة الاستجابة الاستثنائية والسريعة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لارتفاع معدل الإصابة بالفيروس داخل المدينة.

وحضر افتتاح الحملة أعضاء من المجلس البلدي الخمس، وإدارة الخدمات الصحية والحرس البلدي بالمدينة، ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخمس والرعاية الصحية الأولية، ومسؤولون من عدة قطاعات.

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي عشرة ٱلاف مواطن من الجرعة الأولى، وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الإقبال كان جيدا، وأن الحملة تسير بصورة حسنة، فيما يتابع فريق خبراء المركز سير العمل مع مسؤولي مدينة الخمس

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