وزير الاقتصاد يحظر تصدير سلع الصوف بجميع أنواعه

أصدر وزير الإقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأحد، قرار رقم (106) لسنة 2021 بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يحظر تصدير سلع الصوف بجميع أنواعه إلى حين وضع شروط تنظيم عملية تصدير الكميات والأنواع الفائضة عن احتياجات الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الصناعات الصوفية.

وفي مادته الثانية نص القرار على أن يلغى قرار وزير الإقتصاد والصناعة رقم (56) لسنة 2019 القاضي بحظر تصدير سلعة.

وشدد القرار في مادته الأخيرة على أن يعمل به تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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