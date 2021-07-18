تسجيل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس منذ دخوله البلاد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ دخول الجائحة إلى البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة وحوالي 650 حالة شفاء و28 حالة وفاة.

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