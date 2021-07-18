ياسين: ليبيا ابتليت بكثير النماذج التي أوصلت البلد إلى الهاوية والدمار وأشعلت الحروب

قال رئيس مجلس العلاقات الدولية الليبية عادل ياسين، اليوم الأحد، إنه لا يستغرب شيئًا من شخص دخل إلى العاصمة الليبية طرابلس على متن زورق حربي إيطالي وتحت حماية المستعمر القديم، في إشارة إلى السراج.

ياسين، وفي تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”، أضاف: أن “ليبيا ابتليت بكثير من هذه النماذج التي أوصلت البلد إلى الهاوية والدمار وأشعلت الحروب وجلبا الاستعمار للبلد الأفريقي”، مؤكدًا أن بلاده لم تعد “تستغرب” اليوم ما يفعل هؤلاء.

وأشار إلى أن “السراج أراد أن يعيش بعد فترة الحكم والأموال التي تحصل عليها في مكان مرفه مع أسرته، بعيدًا عن ضجيج ليبيا ورائحة برودها ونيرانها”.

وأكد أن “السراج تمكن من الاستحواذ على مبالغ ضخمة من الميزانيات الوهمية التي كان يرصدها لبعض الأزمات في ليبيا، مثل جائحة كورونا، التي خصص لها مبلغا فاق المليار دولار، ما يجعل منه رجلا مرحبًا به في أي بلد، بسبب ثروته الطائلة”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

