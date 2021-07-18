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صعوبات في تسويق المواشي تواجه المواطنين في سبها

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

يواجه مربي المواشي، في سبها العديد من الصعوبات في تسويق مواشيهم هذا العام بسبب ارتفاع تكلفة التربية على خلفية ارتفاع سعر الأعلاف الحيوانية، وهو ما يتسبب في عدم الإقبال على الشراء بذات الزخم الذي يرجونه، من بينهم العم صالح الذي سنتعرف عن الكثير من التحديات التي تواجهه كغيره من الـمربين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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