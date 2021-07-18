صعوبات في تسويق المواشي تواجه المواطنين في سبها

يواجه مربي المواشي، في سبها العديد من الصعوبات في تسويق مواشيهم هذا العام بسبب ارتفاع تكلفة التربية على خلفية ارتفاع سعر الأعلاف الحيوانية، وهو ما يتسبب في عدم الإقبال على الشراء بذات الزخم الذي يرجونه، من بينهم العم صالح الذي سنتعرف عن الكثير من التحديات التي تواجهه كغيره من الـمربين.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
ياسين: ليبيا ابتليت بكثير النماذج التي أوصلت البلد إلى الهاوية والدمار وأشعلت الحروب
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الورفلي: السراج دفع زوجته للتقدم بطلب الحصول على جنسية دولة فانواتو من أجل الابتعاد عن الشبهات
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
تسجيل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس منذ دخوله البلاد
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك