بتعليمات من القائد العام.. هيئة الاستثمار العسكرية تعلن البدء في إنشاء مستشفى الكرامة

بدأت هيئة الاستثمار العسكري بالقيادة العامة في بناء مستشفى الكرامة بمقر معسكر 17 فبراير في مدينة بنغازي تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان بوعائشة الورفلي، أوضح لقناتنا أن القائد العام أصدر تعليماته ببناء مستشفى على مساحة إجمالية تقدر بخمسين ألف متر مربع يحوي كافة التخصصات الطبية ومجهز بأحدث التجهيزات العلاجية مشيرا إلى بدء الانطلاق الفعلي لبناء المشروع من قبل شركة ليبية إمارتية.

اللواء بوعائشة أوضح أن القائد العام أصدر أيضا تعليماته للهيئة بإنشاء ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة مشيرا أنهم بصدد إعطاء هذه المدن لشركات أجنبية لأجل البدء في عملية التنفيذ.

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