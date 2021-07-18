ناعيا “هيثم درباش”.. قشوط: متى يتوقف إطلاق النار في الأفراح

نعى المحلل السياسي محمد قشوط الفنان ” هيثم درباش “، الذي توفي اليوم الأحد متأثراً بجروح أصيب بها جراء سقوط مقذوف عشوائي قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في بنغازي.

وقال قشوط في تغريدة على “تويتر”: “‏متى تتوقف هذه المهزلة ويتم إيقاف المستهترين بأرواح الأبرياء عند حدهم والقضاء على ظاهرة إطلاق النار والقذائف في الأفراح وإنهاء أي غطاء قبلي يحميهم ويوفر لهم الملاذ”.

وتابع: “نسأل الله أن يتقبل الفنان ‎هيثم درباش بواسع الرحمة بعد وفاته نتيجة قذيفة عشوائية سقطت على سيارته بمدينة ‎بنغازي”.

يشار إلى أن الحادث تسبب أيضا في ‏بتر قدم ” مفتاح درباش ” شقيق الراحل ” هيثم درباش “.