ضبط 18 بندقية حربية على متن شاحنة متجهة إلى مدينة المرج

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، عن ضبط 18 بندقية حربية كانت على متن شاحنة متجه إلى مدينة المرج، وذلك أُناء تفتيشها بناء على المعلومات الواردة إلى قسم شرطة النجدة بمديرية أمن الهلال النفطي.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الأسلحة المضبوطة من بينها 14 بندقية نوع كلاشنكوف، و4 بندقيات نوع «FN» و7 دانات قاذف «R.B.G»، و42 سكين حربي.

وأكد الوزارة القبض على سائق الشاحنة وشخص آخر متهم في القضية بمدينة المرج جرى ضبطه بالتعاون مع فرع جهاز الأمن الداخلي في المدينة،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود الأمنية التي تقوم بها الأجهزة التابعة لها في ضبط المجرمين والخارجين عن القانون لارساء دعائم الأمن والأمان.

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