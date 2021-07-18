ردًا على المجلس الأعلى للقضاء.. المحكمة الجنائية الدولية: مبدأ التكامل يمنح الأولوية للقضاء الوطني

ليبيا – عقب المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله على بيان المجلس الأعلى للقضاء بشأن أولوية القضاء الليبي بالنظر في القضايا قائلاً:” من الناحية القانونية فمبدأ التكامل يمنح الأولوية للقضاء الوطني”.

العبدالله وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل ” اليوم الأحد أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية محكمة ملاذ أخير، واللجوء إليها ليس شرطًا إن كان لدى القضاء الوطني القدرة أو الإرادة لإجراء ملاحقات جدية.

وأضاف:”عند وجود قضايا مفتوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية فإن تفعيل مبدأ التكامل يستوجب طلبا من محامي الدفاع أو من الدولة المعنية”.

وتابع العبدالله حديثه :”عندما يتثبّت قضاة المحكمة الجنائية الدولية من وجود ملاحقات جدية من قضاء قادر ولديه إرادة ملاحقة الأشخاص المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وبالأفعال الإجرامية نفسها التي يتهمهم بها الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، حينها يصدر قضاة المحكمة قرارهم بوقف القضايا لدى المحكمة إذا توفرت هذه الشروط في قضاء دولة ما”.

العبدالله اختتم تصريحه بالقول إنه في الوقت الحالي لا توجد طلبات في هذا الشأن، وعليه ستبقى القضايا مفتوحة.

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