المجلس الرئاسي يؤكد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لاعتماد ميزانية الدولة

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي اليوم الأحد بيانًا بشأن موقفه من اعتماد الميزانية العامة للدولة للعالم الحالي.

المجلس الرئاسي وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال: إنه يتابع بقلق شديد جولات النقاش بين اللجنة المالية بمجلس النواب واللجنة المالية بحكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق ببعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021، وذلك للوصول إلى توافق يؤدي لاعتمادها وفقًا للتشريعات المالية النافذة.

وطالب الرئاسي المجتمعين بضرورة تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي، وخاصة أن نصف السنة المالية قد انقضى، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة باعتمادها للوفاء بالالتزامات التي تعهد المجلس بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم، وخاصة الأساسية منها، وفقًا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد في الـ 19 من شهر نوفمبر لعام 2020.

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