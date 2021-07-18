“أمن الهلال النفطي”: ضبط 18 بندقية حربية على متن شاحنة متجهة من طرابلس للمرج

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي عن ضبط شاحنة محملة بالأسلحة قادمة من مدينة طرابلس ومتجهة إلى مدينة المرج .

وقالت المديرية في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه جرى تفتيش الشاحنة، وضبط عدد 18 بندقية حربية بينها “14 بندقية نوع كلاشنكوف، و4 بندقيات نوع FN، و7 دانات قاذف R.B.G، و42 سكينا حربيا”.

وأضاف البيان: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم ضبط الشخص الآخر بمدينة المرج بالتنسيق مع ( فـــرع جهـــاز الأمـــن الداخـــلي المـــرج ) وانتقال أعضاء قسم شرطة النجدة وإحضاره”.

وعلى الفور، تم إجراء الاستدلال معه وإحالة المحضر إلى النيابة العامة للاختصاص، بحسب البيان.