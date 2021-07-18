حملة تطعيم استثنائية ضد «كورونا» في الخمس بعد ارتفاع معدل الإصابات بالمدينة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة الخمس، صباح اليوم الأحد، موضحا أن الحملة تأتي كـ«استجابة استثنائية وسريعة» بسبب ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس داخل المدينة.

وحضر افتتاح الحملة أعضاء من المجلس البلدي وإدارة الخدمات الصحية والحرس البلدي ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والرعاية الصحية الأولية ومسؤولين من عدة قطاعات ببلدية الخمس.

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وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 10 آلاف مواطن من الجرعة الأولى، مشيرا إلى أن الإقبال في اليوم الأول كان «جيدا والحملة تسير بصورة حسنة وفريق خبراء المركز يتابعون سير العمل مع مسؤولي مدينة الخمس».

وأضاف أن المسؤولين الحاضرين لتدشين الحملة أعربوا عن تقديرهم الجهد المبذول من المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مكافحة جائحة كورونا واستعدادهم للتعاون معه لتنفيذ كل أنشطة المركز لمجابهة فيروس كورونا.

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