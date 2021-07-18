هيئة الأوقاف تعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، عن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى، مشددة على ضرورة التقيد بالضوابط الاحترازية لاسيما أثناء المعايدة، مع التنصيص على منع التصافح والتعانق لتقليل انتشار الجائحة، وحتى لا تكون هذه المناسبات الشرعية وسيلة لانتقال المرض بين عموم المسلمين.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة رقم (604) لسنة 2021 على أن تكون صلاة عيد الأضحى «حصرا في الساحات، مع منع إقامتها في بالمساجد، حفاظا على السلامة العامة في ظل التفشي الخطير للسلالة المتحورة من الجائحة».

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أن «تقام الصلاة في وقت مبكر من نهار العيد، ويلزم الخطيب بتنبيه عموم المصلين قبل انتهاء الخطبة بعدم التصافح والمعانقة أثناء المعايدة، والاكتفاء بالمعايدة الشفوية».

وحملت المادة الرابعة من القرار كافة المسؤوليات الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أي مآلات وبائية تؤثر على سلامة المجتمع لكل من من يخالف التعليمات والضوابط المنصوص عليها في القرار.

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