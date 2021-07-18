المهيوب : وزير الدفاع يجب أن يتم تسميته من قبل القيادة العامة

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قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال المهيوب، إن تسمية وزير الدفاع يجب أن تتم من قبل القوات المسلحة، والقيادة العامة، نظرًا لارتباط وزارة الدفاع بالقوات المسلحة .

وأضاف في تصريحات صحفية أن أهمية المنصب للجيش الليبي تحتم أن يكون التعيين من قبل الجيش، لا من أي جهة أخرى.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه في حال عدم تسمية وزير الدفاع ستكون هناك أزمة بشأن تمرير الميزانية من قبل مجلس النواب، خاصةً في ظل عدم وجود وزير دفاع، وفي ظل عدم الثقة في أن يكون رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة هو وزير الدفاع، أو أنه من يكلف وزير الدفاع.

الميهوب شدد على تعقد الأمر بدرجة كبيرة نظرًا لعدم الثقة مع حكومة الدبيبة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالقوات المسلحة.