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الدبيبة يوجه بمنع المعايدات بين المسؤولين والوزراء عقب العودة من إجازة العيد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمنع المعايدات بين المسؤولين والوزراء عقب العودة من إجازة عيد الأضحى.

وبعث وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء عادل جمعة، كتابا إلى الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات والأجهزة والمراكز العامة وما في حكمها.

وقال جمعة في كتابه: “لوحظ تزايد في عدد المصابين بفيروس كورونا وتفاديا لانتشار الفيروس وحفاظا على الأرواح”.

وأضاف: “نفيدكم بتعليمات رئيس الوزراء التي تقتضي العمل على منع المعايدات بعد الرجوع للعمل من عطلة العيد، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالخصوص”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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