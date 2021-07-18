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وفاة الفنان “هيثم درباش” وإصابة خمسة آخرين جراء سقوط قذيفة في بنغازي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – أمن

أكد مصدر أمني بمركز بنغازي الطبي وصول عدد من المصابين والجرحى جراء سقوط قذيفة عشوائية مساء اليوم الأحد قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي .

وذكر المصدر – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – أن مركز بنغازي الطبي استقبل جثة الفنان الكوميدي هيثم درباش المجبري، وقد فارق الحياة قبل وصوله جراء إصابته بالقذيفة .

المصدر أوضح أن عدد المصابين الذين وصلوا للمركز حتى الآن بلغ “5”، وهم مفتاح أبريك درباش، شقيق المرحوم الفناة “هيثم درباش”، وإسلام رمضان العقوري، أحمد وليد الورفلي، وفوزي حمد ، ومراد عوض سعيد .

وأشار المصدر إلى أن فرق الأمن هرعت لمكان الحادث، للتحقيق في تفاصيل الحادث .

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اخبار ليبيا 24

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