اعتداء جديد يطال أحد أعلى الآبار إنتاجا للمياه بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة

أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة، مساء اليوم الأحد، عن تعرض أحد آبار إنتاج المياه الواقعة بالحقل الجنوبي إلى اعتداء وتخريب من قبل «مخربين»، محذرة من انهيار المنظومة حال استمرار الاعتداءات والسرقة والتخريب على حقول آبار مياه بالمنظومة.

وقالت منظومة الحساونة – سهل الجفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «البئر (079) بالحقل الجنوبي بالخط (C3)» تعرض اليوم لاعتداءات وذلك بعد أسبوع من الاعتداء الذي طال البئر (241) بالمنظومة.

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وأوضح المصدر أن البئر (079) كان قبل الاعتداء من ضمن الآبار المنتجة ويعتبر أيضاً ضمن أعلى الآبار إنتاجية حيث يصل إنتاجه اليومي إلى أكثر من 5 آلاف متر مكعب من المياه يوميا، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات «تحدث في ظل عجز وغياب تام لكتيبة حماية المشروع المتواجدة بالحقول رغم الدعم الممنوح لها من قبل الجهاز».

وأكدت منظومة الحساونة – سهل الجفارة أن هذه الاعتداءات «أصبحت تهدد بانهيار المنظومة بالكامل وإنقطاع المياه على أغلب المدن والمشاريع الزراعية التي مصدر إمدادها من مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة ما لم تتدخل الجهات المعنية لحماية حقول الآبار وردع المخربين وبشكل عاجل».

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