تعرف على شروط الهيئة العامة للأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى في ظل جائحة كورونا

أخبارليبيا24– خاص

أصدر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قرارًا بخصوص بعض النقاط المهمة لإقامة صلاة عيد الأضحى والتي تم توزيعها على كل المكاتب.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة العمل بكل ما أوصت به الجهات الطبية المختصة بمكافحة وباء كورونا، والعمل بجميع التعميمات السابقة الصادرة من الهيئة العامة للأوقاف بالخصوص.

ونبه رئيس هيئة الأوقاف على المصلين بعدم الحضور من كان لديه ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو عطاس شديد أو ضيق في التنفس أو أي أعراض أخرى مصاحبة لمرض كورونا.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن صلاة العيد تكون في المصليات (الساحات) مع عدم الاقتصار على مصلى واحد في كل مدينة منعاً للتزاحم وتحقيقاً للتباعد بين المصلين.

وأوضح أن المدن والمناطق التي لا توجد فيها مصليات عامة تكون صلاة العيد في ساحات المساجد الكبيرة بنفس الشروط والضوابط المنصوص عليها.

وأكد على مراعاة القدرة الاستيعابية للمصليات والمساجد وتحقيق التباعد الجسدي بوضع علامات للمصليين بما لا يقل عن متر واحد مع ارتداء الكمامات واصطحاب كل مصلي سجادته الخاصة.

وطالب رئيس الهيئة العامة للأوقاف بفتح جميع المداخل والمخارج في المصليات لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين وتجنب الزحام، والقيام بأعمال النظافة والتعقيم قبل وبعد الصلاة بالتنسيق مع الجهات المختصة لكل مدينة.

ولفت إلى أن وقت الصلاة يكون بعد 30 دقيقة من شروق الشمس مع مراعاة التوقيت الزمني، وجعل أماكن مخصصة للنساء على أن تكون خلف الرجال، وتقصير زمن الصلاة والخطبة بحيث لا تتجاوز الصلاة مع الخطبة 15 دقيقة.

ونبه رئيس الهيئة المصلين على الاكتفاء بإلقاء السلام والامتناع عن المصافحة والعناق، داعيًا لمرضى وكبار السن لعدم حضور الصلاة لأنهم الفئة الأكثر عرضة للخطر ومنع الأطفال دون سن السابعة.

وشدد على ضرورة وضع الملصقات واللوحات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في أماكن واضحة.

ودعا رئيس الهيئة الخطباء والوعاظ من خلال الخطب والدروس حث المصلين على ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في كافة أمور الحياة.