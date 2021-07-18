مناطق الجبل تشتكي من نقص الأكسجين

طالبت المجالس البلدية بمدن جادو والرجبان والرحيبات الحكومة بتوفير الأكسجين في المنطقة مشيرين إلى تأثر البلديات بانتشار فيروس كورونا بسبب قربها من الحدود مع تونس.

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