مناطق الجبل تشتكي من نقص الأكسجين

طالبت المجالس البلدية بمدن جادو والرجبان والرحيبات الحكومة بتوفير الأكسجين في المنطقة مشيرين إلى تأثر البلديات بانتشار فيروس كورونا بسبب قربها من الحدود مع تونس.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
دومة: خروج المرتزقة من ليبيا غير قابل للتفاوض
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
تيار “بو سهمين” : زيارة أعضاء البرلمان لـ”حفتر” إضاعة للدولة المدنية
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
ناصر بوريطة سيتوجه للقاء نظيره الفرنسي لودريان غدا
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
تعرف على شروط الهيئة العامة للأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى في ظل جائحة كورونا
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك