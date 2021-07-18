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مناطق الجبل تشتكي من نقص الأكسجين

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالبت المجالس البلدية بمدن جادو والرجبان والرحيبات الحكومة بتوفير الأكسجين في المنطقة مشيرين إلى تأثر البلديات بانتشار فيروس كورونا بسبب قربها من الحدود مع تونس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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