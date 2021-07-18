توزيع أضاحي العيد على المحتاجين في بلدية سرت

شرعت بلدية سرت وبالتعاون والتنسيق مع صندوق الزكاة في البلدية بتسليم الأضاحي للأسر الأكثر احتياجا المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لهذا العام.
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قناة ليبيا
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