توزيع أضاحي العيد على المحتاجين في بلدية سرت

شرعت بلدية سرت وبالتعاون والتنسيق مع صندوق الزكاة في البلدية بتسليم الأضاحي للأسر الأكثر احتياجا المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لهذا العام.

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