بالصور…مقتل الفنان هيثم درباش بقذيفة عشوائية.. وحميد الشاعري يودعه

لقي الفنان الليبي هيثم درباش، مصرعه مساء اليوم الأحد، متأثرًا بجراحه، نتيجة سقوط قذيفة عليه قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي، بمدينة بنغازي.

وأعلن الفنان حميد الشاعري، وفاة هيثم درباش، حيث نشر صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” وعلق عليها قائلًا: “لاحول ولا قوة الا بالله.. وفاة الفنان الليبي الجميل هيثم درباش.. اللهم اجعله من اهل الفردوس”.

الفنان الليبي هيثم درباش

وكشفت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الفنان الليبي، حيث أكدت أنه لقي مصرعه قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في مدينة بني غازي.

وأوضحت أن مركز بنغازي الطبي استقبل جثة الفنان الكوميدي هيثم درباش

المجبري، وقد فارق الحياة قبل وصوله جراء إصابته بالقذيفة.

الشاعري ينعي درباش

وحرصت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على نعي الفنان هيثم درباش، بينهم صفحة تحمل اسم “شط الحرية” على موقع “فيس بوك”، التي كشفت تفاصيل مقتله، مؤكدة أنه سقطت عليه قذيفة عشوائية أثناء تواجده مع أخيه، الذي أصيب ببتر في قدمه نتيجة الحادث.

ونشرت الصفحة صورة من موقع الحادث ترصد وجود دماء على أرضية إحدى الطرق في ليبيا، وعلقت عليها قائلة: “وفاة الفنان الخلوق والمحترم هيثم درباش المجبري اثر سقوط قذيفة RBG عشوائية عليه بالقرب من مصرف الوحدة و دخول اخيه الى العناية و بتر ساقه و وقوع جرحى.. اللهم اغفر له و ارحمه و وسع مدخله و اغسله بالماء و البرد و الثلج و ألهم أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.. نسألكم الدعاء له بالرحمة و المغفرة.. انا لله وانا اليه راجعون”.

ونشرت صفحة أخرى تحمل اسم “تويت ليبيا” على موقع “فيس بوك”، صورة للفنان هيثم درباش، وعلقت عليها قائلة: “وفاة الممثل هيثم درباش بطل مسلسل ناشيونال جيوغرافيك بالليبي متأثراً بجروح أثناء سقوط قذيفة بالقرب من مصرف الوحدة في بنغازي, قبل فترة بسيطة كلمني بخصوص المسلسل والآن بين يدين الخالق”.

يذكر أن درباش له العديد من الأعمال سواء للمسرح أو التليفزيون وأكثر من 30 عملا مسرحيّا و9 أعمال مرئية و10 أعمال مسموعة أغلبها كوميدية.

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