النجار: الوضع الوبائي في ليبيا خطير وإمكانيات المجابهة ضعيفة

قال الدكتور بدرالدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تعليق على انتشار فيروس كورونا، إن الوضع الوبائي في ليبيا خطير وعدد الإصابات في ارتفاع وإمكانيات البلاد لا تستطيع استيعاب الموقف نظرا لقلة الإمكانيات المادية والعناصر الطبية.

وكشف النجار، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، أن مراكز العزل تعمل بنسبة 50 بالمئة من قدرتها الاستيعابية، يعني أن كل مركز لديه 90 سريرا يعمل منها ـ60 سريرا فقط، وهذا يرجع لغياب العناصر الطبية التي تركت العمل بعد 7 أشهر دون مرتبات.

وأضاف النجار أنه خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمراكز العزل صرح بأن الحكومة حولت 100‪ مليون دينار لوزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء ولكن يبدو أن هناك تباطؤا في الإجراءات

وأكد رئيس المركز الوطني أن السلالة الحالية الموجودة هي الهندية رغم عدم وجود مخابر التحاليل، الا ان سرعة الانتشار الموجودة تدل على ذلك. كما أن المركز الوطني أحال للجنة العلمية الخاصة بمكافحة كورونا بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية بقفل كل أماكن التجمعات حتى لا نصل لمرحلة الكارثة.