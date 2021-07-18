ضمن برنامج الترحيل الطوعي.. «الداخلية» تعلن ترحيل 140 مهاجرا مصريا عبر مطار معيتيقة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ترحيل 140 مهاجرًا مصريًّا عبر مطار معيتيقة الدولي إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن برنامج الترحيل الطوعي.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن “عملية الترحيل جرت بعد استيفاء كافة الترتيبات والإجراءات القانونية والاحترازية وبالتنسيق بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ممثلًا لوزارة الداخلية والسفارة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة”.

وتابع البيان، أن “المهاجرين المصريين جرى نقلهم من مركز إيواء أبورشادة بمدينة غريان والعودة بهم إلى طرابلس لترحيلهم عبر مطار معيتيقة”.

وأشار البيان إلى أن “السفارة المصرية في ليبيا قامت بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية، لترتيب برامج لإعادة تأهيل المواطنين المصريين العائدين للقاهرة، لتسهيل إعادة إدماجهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا”.

وفي سياق متصل ، أوضحت وزارة الخارجية المصرية إن قائمة المرحلين المصريين من ليبيا “تشمل 76 مواطنًا كانوا محتجزين في مركز احتجاز بمدينة درج منذ 7 أشهر، و38 مواطنًا من مركز احتجاز بورشادة في غريان، و19 مواطنًا من مركز احتجاز طريق السكة، و4 مواطنين من مركز احتجاز عين زارة، و3 مواطنين كانوا محتجزين في مركز احتجاز المباني الصناعية منذ أكثر من 3 أشهر”.

وأهابت الخارجية المصرية في بيانها المواطنين المصريين بضرورة توخي الحذر لعدم الوقوع ضحية لشبكات الهجرة غير الشرعية الإجرامية، التي تُعرضهم لمخاطر بالغة، ولفقدان حياتهم في بعض الحالات، خلال هذه المحاولات في ظل الممارسات الإجرامية لهذه العصابات.