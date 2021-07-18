جالو والمرج .. عزوف الناس عن شراء الأضاحي لغلاء الأسعار

تقرير| 218

تشهد مدينة جالو ارتفاعاً في أسعار بيع الأضاحي تسبب بحالة من عزوف الناس عن الشراء حيث لا تختلف سوق جالو عن غيرها من الأسواق الموسمية لبيع الأضاحي .

سمة السوق تباين في الأسعار واختلاف في عروض الأضاحي بين المحلية والمستوردة والجامع بينهم واحد وهو ارتفاع الأثمان ولا شيء غيره.

أما في مدينة المرج الشهيرة بالزراعة كونها أخصب أراضي الجبل الأخضر فنقص العلف وارتفاع أسعاره سبب رئيسي في التأثير على أسعار الأضاحي في غياب واضح لدور الدولة في دعم المربين والمزارعين قبل انطلاق موسم بيع الأضاحي-حسب ما استطلعه مراسل القناة في تلك الربوع.

في جالو حيث واحات الصحراء الخصبة أو في المرج بالجبل الأخضر وفي شتى أنحاء البلاد ، مشكلة ارتفاع الأسعار مع قرب كل مناسبة دينية، أزمة قديمة جديدة، وما يعمقها في هذا الوقت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن بين أزمة في السيولة وتدني الأجور.

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