السائح يكشف لـ218 مستجدات التحضير للعملية الانتخابية

رئيس مفوضية الانتخابات- عماد السائح لـ218:

– عملية تحديث سجل الناخبين تستهدف كل مواطن من لم يسجل في العمليات الانتخابية السابقة

– من تم تسجيل اسمه في الانتخابات السابقة لا داعي أن يسجل مرة أخرى

– منظمات المجتمع المدني ضعيفة ولا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتأدية واجبها التوعوي بشأن العملية الانتخابية

– غياب دور الأحزاب في العملية الانتخابية يمثل حلقة مفقودة أثرت على إقبال الناخبين

– لا نستطيع إقامة العملية الانتخابية في أراضٍ أجنبية ما لم نتحصل على تصريح

– كل ناخب لم يبادر لاستلام بطاقة الانتخاب لن يتمكن من المشاركة في العملية الانتخابية

– دور الأحزاب الربط بين الإدارة الانتخابية والناخب

– كل من تم تسجيل اسمه في الانتخابات السابقة يستطيع أن يشارك في الانتخابات المقبلة

– المفوضية لن تتخلى عن الليبيين ورغبتهم في إقامة انتخابات 24 ديسمبر ضمن المسار الديمقراطي الذي أجمعوا عليه

– تاريخ 24 ديسمبر أصبح رمزا لضمان مستقبل ليبيا

– أدرجنا نحو 35 ألف اسم جديد يوم أمس بسجل الناخبين

السائح يدعوا الليبيين عبر 218 للمشاركة في انتخابات 24 ديسمبر لتقرير مصير البلاد

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