وصول 5 مليون دينار إلى فرع مصف التجارة والتنمية في سرت

تسلم فرع مصرف التجارة والتنمية بمدينة سرت 5 مليون دينار لحل أزمة نقص السيولة النقدية لزبائن المصرف بالمدينة.

وقال مصدر مصرفي بالمصرف لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن إدارة الفرع حددت سقف السحب بألف دينار فقط للصف الواحد والسحب مرة واحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ولاحظ مراسل «بوابة الوسط» أن أغلبية المصارف التجارية العاملة بمدينة سرت تشهد ازدحاما بسبب إدراج حوافظ المرتبات عن شهر يوليو متأخرا.

كما لوحظ عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وأن أغلبية المواطنيين رجالا ونساء لم يرتدون الكمامات ولم يقوم المصرف بتوفير مواد التعقيم اللازمة.



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