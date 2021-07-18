الحرس البلدي طبرق يحدد أماكن تجميع جلود الأضاحي

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الحرس البلدي بطبرق أماكن تجميع جلود الأضاحي داخل نطاق البلدية في أيام عيد الأضحى المبارك.

وطالب الجهاز من المواطنين بعدم رمي الجلود على المفترقات والطرق الرئيسية للحفاظ على البيئة بالمدينة .

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق، مصطفى عوض زاكي، أن الجهاز خصص الساحة المقابلة لعمارات حي النور لتجميع جلود الأضاحي.

وأكد زاكي أنه تم التنسيق مع شركة خدمات النظافة العامة لجمع الجلود ووضعها في أماكن مخصصة لذلك، محذرا المواطنين من رمي الجلود في عير الأماكن المخصصة.