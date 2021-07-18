بسبب تفشي كورونا .. ايقاف الدراسة في جميع المدارس الليبية لأسبوع

أعلن المركز الوطني للامتحانات على مستوى ليبيا إيقاف الدراسة لمدة أسبوع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى حرصاً على سلامة طلبة وتلاميذ المدارس بجميع المراحل – حسب بيان أصدره المركز ونشره على منصاته الإعلامية.

وعمم المركز البيان إلى جميع مراقبي التربية والتعليم في كافة البلديات ، بناء على توصيات وزير التربية والتعليم واللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التربية والتعليم.

ونوه المركز عبر بيانه إلى أن استئناف الدراسة سيكون يوم 31 يوليو 2021 وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في موعدها المحدد سابقاً 7 أغسطس 2021 م .

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