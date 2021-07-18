«مكافحة المخدرات بنالوت»: ضبط أكثر  من 100 ألف قرص مخدر 

قامت عناصر فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببلدية نالوت، بضبط كمية من الأقراص المخدرة تقدر بأكثر 100 ألف قرص مخدر.

وقال «فرع نالوت»، في بيان، نشرته وكالة أنباء (وال)، إنه “بعد ورود معلومات مفادها وجود شخص من منطقة تيجي لديه صيدلية يمتهن بيع الأقراص المخدرة بكميات كبيرة، حيث يتم نقلها من قبل طبيب بمقابل مادي، ومن خلال التحري وجمع المعلومات؛ تم ضبط الكمية بمنطقة طمزين والشخص الذي يقوم بنقلها”.

وأوضح البيان، أنه “بالتحقيق مع المتهم؛ اعترف بقيامه بنقل الأقراص بمقابل مادي، ولازال البحث جاري عن صاحب الأقراص لضبطه”.