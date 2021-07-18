وزارة الداخلية تلقي القبض على مُرتكبي جريمة قتل الفنان هيثم درباش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مُرتكبي جريمة قتل الفنان هيثم درباش وإصابة أخرين اليوم بمدينة بنغازي بتعليمات مباشرة من وكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج اقعيم. المكتب الإعلامي، وفي إيجاز صحفي أرفقه بصورة المقبوض عليهم، قال: “أنطلق أعضاء التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي بعد الرصد ودقة المعلومات لمكان إختباء هؤولاء الأشخاص وتم إلقاء القبض على صاحب حفل الزفاف ومُطلق قذيفتي ال “أر بي جي ” التي أودت بحياة المواطن وإصابة أخرين في منطقة الليثي”.

وأهابت وزارة الداخلية، المواطنين بأن هؤلاء المُجرمين سيتم إحالتهم للنيابة العامة لمُحاسبتهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة الليبية وحفاظاً على العُرف والنسيج الإجتماعي حرصت الوزارة بعدم عرض أسماء المقبوض عليهم حفاظاً على سلامة عائلاتهم، مؤكدةً للجميع بأن القانون يضمن حقوق أهالي الجناة بالقضاء العادل والقصاص قانوناً من كُل من تُسول له نفسه المساس بأمن المواطن .

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