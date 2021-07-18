«وزير النفط» يستعرض حالة السوق في الاجتماع الوزاري لتحالف «أوبك+»

شارك وزير النفط والغاز “محمد إمحمد عون” في الاجتماع الوزاري (رقم 19) لتحالف “أوبك+” والذي عقد اليوم الأحد، عبر الدائرة الافتراضية.

واستعرض الاجتماع حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون، وراجع مدى إلتزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.

وقرروا المجتمعون زيادة معدل إنتاج النفط للمجموعة بمعدل 400 ألف برميل كل شهر اعتباراً من أغسطس 2021 وحتى يستنفذ المتبقي من التخفيض المتفق عليه في أبريل 2020.

كما قرروا تجديد الاتفاق المبرم في إبريل 2020 حتى نهاية ديسمبر 2022 بعد تعديل معدلات الإنتاج المرجعية في مايو 2022، ولضمان استقرار السوق النفطية، قرر المجتمعون استمرار عقد اجتماعات وزارية شهرية لمراقبة حالة السوق وتعديل معدلات الإنتاج المتفق عليها إذا لزم الأمر.

وأختتم الاجتماع بقرار أن يكون الاجتماع الوزاري القادم للتحالف يوم 1 سبتمبر 2021.