تفاصيل القبض على إثنين بعد إطلاق قذيفة آربي جي أودت بحياة الفنان هيثم درباش

أعلن وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم العبدلي، إنه تم إلقاء القبض على مُرتكبي جريمة قتل المواطن ” هيثم درباش ” وإصابة أخرين اليوم بمدينة بنغاي.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة، أنطلق أعضاء التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي بعد الرصد ودقة المعلومات لمكان اختباء هؤلاء الأشخاص وتم إلقاء القبض على صاحب حفل الزفاف ومُطلق قذيفتي ال ” أر بي جي ” التي أودت بحياة المواطن وإصابة أخرين في منطقة الليثي .

وتابعت، تُهيب وزارة الداخلية بالمواطنين بأن هؤلاء المُجرمين سيتم إحالتهم للنيابة العامة لمُحاسبتهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة الليبية وحفاظاً على العُرف والنسيج الاجتماعي ، وحرصت الوزارة بعدم عرض أسماء المقبوض عليهم حفاظاً على سلامة عائلاتهم كما تؤكد الوزارة للجميع بأن القانون يضمن حقوق أهالي الجناة بالقضاء العادل والقصاص قانوناً من كُل من تُسول له نفسه المساس بأمن المواطن .