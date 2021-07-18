حملة أمنية لضبط الاعتداءات على غابة سيدي حسين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انطلاق الدوريات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة رئيس نيابة قصر خيار، في حملة أمنية لوقف الاعتداءات على غابة سيدي حسين من قبل خارجين عن القانون.

وأعلنت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أنه تبين، من خلال وقف أعمال المسح للغابة، أنه جرى قطع نصف الأشجار من مساحة الغابة التي تقدر بخمسمئة هكتار، وضبط الآلات المستخدمة في عمليات المسح وإيقاف التجاوزات والاعتداءات، ومباشرة أعمال البحث والتحري لضبط المتعدين على الغابة.

– وزارة الداخلية: حملة أمنية لضبط الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة (صور)

– حملة أمنية في القويعة لضبط الاعتداءات على أراضي الدولة

كما قامت الدوريات بجولة داخل منطقة القويعة لإيقاف المباني التي لازالت قيد الإنشاء بناء على تعليمات النائب العام، لحين التأكد من إجراءاتها وعرضها على مكتب النائب العام. وأشارات الوزارة إلى أن تلك التحركات تأتي تنفيذًا لتعليمات النائب العام بوقف الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

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