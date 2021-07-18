“جهاز النهر” يحذر من انهيار المنظومة وانقطاع المياه عن المدن

أفاد جهاز النهر الصناعي -منظومة الحساونة/سهل الجفارة- أن الاعتداءات و السرقة والتخريب على حقول آبار مياه المنظومة مستمرة، مبيناً أنه قبل اسبوع تم الاعتداء على البئر رقم “241”، فيما طالت الاعتداءات -الأحد- البئر رقم “079” الواقع في الحقل الجنوبي عند الخط “C3” وهو من ضمن الآبار المنتجة ويعد من أعلى الآبار إنتاجية حيث يصل إنتاجه اليومي إلى أكثر من “5000” متر مكعب من المياه يومياً .

وقال الجهاز في منشور على منصته الإعلامية إن هذه الإعتداءات تتواصل في ظل عجز وغياب تام لكتيبة حماية المشروع المكلفة بالحقول رغم الدعم الممنوح لها من قبل الجهاز.

وحذر الجهاز في ختام منشوره من أن هذه الاعتداءات أصبحت تهدد بانهيار المنظومة بالكامل وإنقطاع المياه عن أغلب المدن والمشاريع الزراعية التي مصدر إمدادها من مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة ما لم تتدخل الجهات المعنية لحماية حقول الآبار وردع المخربين وبشكل عاجل.

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