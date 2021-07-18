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لإسماع صوتهم.. تأسيس مجلس محلي للشباب في كاباو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الشباب والرياضة فتح الله عبد اللطيف، عن المجلس المحلي الشبابي لمدينة كاباو.

الوزير وخلال زيارته للمدينة أكد أن مجلس شباب كاباو جسم استشاري تابع للوزارة، ويُمثّل قوة ضاغطة لتحقيق مطالب الشباب ولضمان التمثيل العادل لهم في كافة المرافق.

وتأتي زيارة الوزير للمنطقة لتقييم الوضع الراهن، وقد تخللتها جولة لمتابعة المرافق الشبابية في البلدية، إضافة إلى اجتماع مع القيادات الشبابية بالبلدية لمناقشة القضايا المطلبية للشباب من كافة مناطق بلدية كاباو وتملوشايت وتندميرة وفرسطاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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