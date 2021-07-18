«اللواء 444 قتال» يضبط عشرات الآلات والمعدات الثقيلة المسروقة في ترهونة

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، ضبط عشرات الآلات والمعدات الثقيلة المسروقة منذ فترة، وأشار إلى أنه ثم العثور عليها في أماكن متفرقة في مدينة ترهونة.

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وناشد «اللواء 444 قتال»، عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، المواطنين ممن يتعرفون على تلك المعدات من الصور الحضور لمعسكر التكبالي وإحضار ما يثبت ملكيته لها.

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