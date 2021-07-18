رغم تعهده بعدم الحصول على منصب.. «الدبيبة» يكلف «مليقطة» برئاسة شركة للدولة

كشف مصدر مسؤول في حكومة الوحدة الوطنية لـ ” الساعة 24 ” رفض الافصاح عن هويته، عن تكليف عضو لجنة الحوار السياسي ” عبدالمجيد مليقطة ” برئاسة الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص من قبل رئيس مجلس الوزراء ” عبدالحميد الدبيبة “، خلفاً لـ ” عثمان الريشي ” المكلف من قبل المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج .

ويُعد القرار بحسب مراقبين مخالفاً لـ ” خارطة الطريق السياسية ” المتفق عليها في جنيف، حيث تعهد أعضاء الحوار السياسي وعددهم 75 مشارك بعدم المشاركة والحصول على مناصب في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد، ومن بينهم عضو الحوار السياسي ” عبدالمجيد مليقطة ” والذي شدد على ضرورة الاستفتاء اولا على مسودة مشروع الدستور الجدلية ورفض وضع قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.

وأكد عدد من المصادر المطلعة بكواليس الحوار السياسي ان عبدالمجيد مليقطة المستشار السياسي السابق لرئيس مجلس النواب، بأنه من الداعمين لـ ” عبدالحميد الدبيبة ” للبقاء عامين في منصبه بدعوى تمرير الدستور او تعديله، وهو من ابرز المصوتين للدبيبة في الحصول على رئاسة الحكومة.

نبذة عن الشركة

جرى إنشاء شركة لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص وذلك في إطار تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، والخدمات العامة، حيث تعمل الشركة على تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تأسست الشركة في عام 2020 بموجب المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (9) لسنة 2010 وتهدف الشراكة بين القطاعين العام و الخاص تحت مظلة الشركة إلى التركيز على وضع السياسات والإستراتيجيات والاستفادة من الكفاءات الإدارية و الفنية و القدرات التمويلية للقطاع الخاص وتشجيع المنافسة بالأسواق ودعم سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.