القبض على القبض على مطلق الـ’أر بي جي’ قاتل هيثم درباش وصاحب الزفاف (صور)

أعلنت القوات الأمنية في بنغازي لقبض على مُرتكبي جريمة قتل الفنان هيثم درباش وإصابة آخرين اليوم بمدينة بنغازي.

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية للشؤون الفنية في حكومة الوحدة الوطنية فرج أقعيم ، أن أعضاء التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي بعد الرصد ودقة المعلومات لمكان إختباء هؤولاء الأشخاص قاموا بإلقاء القبض على صاحب حفل الزفاف ومُطلق قذيفتي ال ” أر بي جي ” التي أودت بحياة المواطن وإصابة أخرين في منطقة الليثي ..

وأضاف البيان أن “هؤلاء المُجرمين سيتم إحالتهم للنيابة العامة لمُحاسبتهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة الليبية وحفاظاً على العُرف والنسيج الإجتماعي”.