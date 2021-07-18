«المنقوش» تُكلف عضو بملتقى الحوار السياسي بمنصب رفيع لتمثيل ليبيا خارجياً  

وجهت وزير الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” خطاباً طالعته صحيفة ” الساعة 24 ” يعود تاريخه إلى ( 13 / 6 / 2021 ) إلى الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، رشحت من خلاله ” الشيباني عبدالله الشيباني ” عضو ملتقى الحوار السياسي لتولي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتجمع دول الساحل والصحراء .

وقالت ” المنقوش ” في خطابها إن المدير السابق وافته المنية مطلع شهر يناير الماضي من العام الجاري وظل المنصب شاغرا، دون معرفة المعايير الذي جرى تكليف الشيباني على أساسها من قبل وزارة الخارجية الليبية .

ويُعد ” الشيباني” أحد أعضاء الحوار السياسي المتعهدين كتابيا بعدم الحصول على أي منصب خلال المرحلة الحالية مقابل مشاركته في جلسات الحوار السياسي وكان من الداعمين لـ ” أحمد معيتيق “، غير انه مؤخرا تغير تحالفه السياسي وبات مصطف مع فكرة التصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور الجدلي والمرفوض شعبيا ومع بقاء الدبيبة أطول فترة ممكنة في رئاسة الحكومة.