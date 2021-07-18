مدير إدارة التطعيمات: شحنة لقاح سبوتنيك المقدّرة بـ500 ألف جرعة لم تصل بعد

قال مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سميو، إن “شحنة اللقاح الروسي سبوتنيك لايت المقدّرة بـ500 ألف جرعة لم تصل بعد”، متوقعًا وصولها الأسابيع القادمة.

وأضاف «سيمو» في تصريحات صحفية رصدتها «الساعه 24» الأحد، “خصّصنا للحملة الاستثنائية 12 ألف جرعة لمصراتة، و10 آلاف لزليتن والخمس والزاوية، و7 آلاف لزوارة”.

وأشار إلى أن “حملة التطعيم الاستثنائية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في البلديات الـ5”.

وأوضح مدير إدارة التطعيمات أن “الحملة في هذه البلديات ستستأنف بعد عطلة عيد الأضحى لاستكمال الجرعات المتبقية”.