القبض على مطلقي قذيفة «الليثي»

أعلنت مديرية أمن بنغــازي إلقاء القبض على مُرتكبي جريمة قتل الفنان هيثم درباش وإصابة أخرين نتيجة قذيفة عشوائية أمام مبنى مصرف الوحدة بمنطقة الليثي في ببنغازي.

وذكرت الصفحة الرسمية للمديرية على «الفيسبوك» أن «أعضاء التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي انطلقوا بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي و مُدير الأمن عميد رمضان الوحيشي لموقع إختباء هؤولاء الأشخاص وتم إلقاء القبض على صاحب حفل الزفاف ومُطلق قذيفتي ال «أر بي جي » التي أودت بحياة المواطن وإصابة أخرين في منطقة الليثي».

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقته أن «هؤلاء المُجرمين سيتم إحالتهم للنيابة العامة لمُحاسبتهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة الليبية».

– وفاة الفنان هيثم درباش جراء سقوط قذيفة في بنغازي

وأشارات إلى أنه «حفاظاً على العُرف والنسيج الإجتماعي حرصت الوزارة بعدم عرض أسماء المقبوض عليهم حفاظاً على سلامة عائلاتهم»، كما أكدت بأن «القانون يضمن حقوق أهالي الجناة بالقضاء العادل والقصاص قانوناً من كُل من تُسول له نفسه المساس بأمن المواطن».

والفنان هيثم درباش، مواليد 1980، من عائلة فنية، والده الفنان والمخرج ابريك درباش، حيث سبق وتشاركا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية مسرحية، وقدم العديد الأعمال سواء للمسرح أو التلفزيون وقدم أكثر من 30 عملًا مسرحيًّا بين الكبار والصغار و9 أعمال مرئية و10 أعمال مسموعة أغلبها كوميدية.

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